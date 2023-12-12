العاهل الأردني يشيد بموقف إسبانيا الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لدى لقائه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، ضرورة الضغط الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وضمان إيصال المساعدات دون انقطاع.

وأعرب العاهل الأردني خلال اللقاء، الذي عقد في العاصمة الاسبانية مدريد، عن تقديره لموقف إسبانيا الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، مشددا على رفض الأردن لأية محاولات للفصل بين غزة والضفة الغربية، مؤكدا أنهما تشكلان جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الواحدة.

كما أكد الملك عبدالله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي، ضرورة وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، محذرا من خطورة التصعيد هناك، مشيرا إلى أن حل الدولتين جزء من منظومة الأمن الإقليمي، وأن الرؤية التي تعتمد حل الدولتين هي الضمانة للأمن والسلام وإعادة البناء على أساس مستدام لما تم تدميره.

وأكد العاهل الأردني أهمية الدور الأوروبي وموقف إسبانيا على وجه الخصوص في هذا السياق.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة الإسبانية موقف بلاده في دعم جهود الوصول إلى حل دائم وعادل للفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشار سانشيز إلى استعداد إسبانيا للمساهمة في مساعي تحقيق السلام، مؤكدا أن هدف بلاده هو الحل السلمي للصراع.

وتم التأكيد خلال اللقاء على استمرار التنسيق والتشاور بين الأردن وإسبانيا حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في مدريد رغد السقا.