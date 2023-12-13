تحذير من «الأرصاد» بشأن طقس اليوم الأربعاء

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس التي ستشهدها البلاد الأربعاء.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس نهارا سيكون لطيفا على مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، على أن يكون باردا على أغلب مناطق الجمهورية في ساعات المساء.

وتوقعت "الأرصاد" هطول أمطار تتراوح شدتها ما بين المتوسطة والغزيرة، بشكل قد يصل إلى حد السيول، وهو ما ستشهده مناطق بشمال سيناء.

بينما من المتوقع أن يشهد شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية هطول أمطار متوسطة، على أن تكون الشدة خفيفة على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء.

كما توقعت "الأرصاد" نشاط رياح على فترات متقطعة على عدد من مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، مع التنويه بأن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستبلغ 21 درجة مئوية.