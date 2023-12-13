الأرصاد تحذر من السيول في هذه المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن معظم المحافظات اليوم، من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد شهدت هطوًل أمطار بشكل مختلف الشدة من محافظة إلى الأخرى.

وأكدت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON، مساء اليوم الثلاثاء، أن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد تم التنويه عنها منذ نهايات الاسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري.

وقالت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن الأمطار كانت متفاوتة الشدة وبعض المحافظات كانت رعدية وزادت في محافظة الجيزة وبعض مناظق القاهرة السواحل الشمالية شهدت هطولاً للأمطار بشكل كثيف مقارنة بالمحافظات الداخلية.

حالة عدم الاستقرار تعود إلى منخفض جوي متعمق

وأوضحت أن حالة عدم الاستقرار تعود إلى منخفض جوي متعمق بشكل كبير، و فرص سقوط الأمطا، لكنها أقل من اليوم، معقبة: "غداً نشهد هطول أمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وبالأخص المطروح والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والعريش».

وحذرت الدكتورة منار غانم، من تكون السيول في محافظة شمال سيناء بسبب الطبيعة الجغرافية والسلاسل الجبلية، الأمر الذي قد تتشكل معه سيول، وقد تمتد الأمطار للقاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ومدن القناة وخليج السويس وستكون أمطار خفيفة داخلياً لكن لازالت الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار.

وتوقعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن تتلاشى فرص سقوط الأمطار وعودة ظاهرة الشبورة المائية إعتباراً من الخميس حتى بداية الاسبوع القادم .

وحول درجات الحرارة قالت: «الأربعاء العظمى 21 درجة مئوية في القاهرة وهي أجواء شتوية لطيفة نهاراً، لكن فترات الليل الصغرى وصلت إلى 14 درجة مؤية والمدن الجديدة قد تكون الاحساس بالبرودة فيها أقل من من 14».