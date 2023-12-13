الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.. شهدت الأيام الثلاث الماضية إقبالًا كثيفًا من جميع أبناء الشعب المصري، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتي تمت تحت إشراف قضائي كامل.

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 الانتخابات الرئاسية 2024

وتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024، 4 مرشحين وهم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة ورمزه الانتخابي النخلة، والمرشح الرئاسي فريد زهران  ورمزه الانتخابي الشمس، والمرشح الرئاسي حازم عمر ورمزه الانتخابي السلم.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

وعقب إسدال الستار على الانتخابات الرئاسية أمس الثلاثاء، يكثف الكثير من المواطنين البحث عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، وفي السياق حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، حيث من المقرر إعلان نتيجة الانتخابات، يوم الاثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر الجارى، على أن تنشر فى الجريدة الرسمية.

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