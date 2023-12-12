محافظ الدقهلية يستقبل رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له

إستقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء ثالث أيام الانتخابات الرئاسية النائب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ، يرافقه النائب يسري المغازي ، والنائبة غادة إبراهيم ، والنائبة زمزم عبدالله أحمد أعضاء البرلمان العربي في إطار زيارتهم للدقهلية لمتابعة سير الإنتخابات الرئاسية 2024 .

وأعرب " المحافظ " عن سعادته البالغة لزيارة وفد البرلمان العربي ليشاهدوا الملحمة الوطنية التي يصنعها أبناء محافظة الدقهليه ، مشيراً إلي أن الدقهلية تشهد عرس انتخابي غير مسبوق يتسم بالتعاون والمحبة والوطنية وحب الوطن .

وثمن " مختار " دور المراقبين والمتابعين المحليين والدوليين المصرح لهم من الهيئة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر ، للتأكد من أداء الانتخابات وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في القانون والدستور .

ومن جانبه قال " رئيس البرلمان العربي " أن الشعب المصري صنع ملحمة وطنية اثبت خلالها أنه شعب لديه وعي وإدراك بأهمية الوطن وبنائه ، مشيراً إلي أن مصر لها أهمية كبيرة بالنسبة للدول العربية فهي قلب الوطن العربي وأننا نعمل في البرلمان العربي من أجل مزيد من التعاون المشترك بين كافة الدول العربية من أجل التنمية المستدامة لهذه الدول .

وأشاد " رئيس البرلمان العربي" بالاجراءات التي نفذتها محافظة الدقهليه بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والتيسير والتسهيل علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

واهدي " محافظ الدقهلية " درع المحافظة الي " رئيس البرلمان العربي" تقديراً لزيارته الأولي لمحافظة الدقهلية ومتابعة سير الانتخابات الرئاسية.



