البرلمان العربي يعقد مؤتمرا صحفيا غدا لإعلان نتائج متابعة بعثة البرلمان للانتخابات الرئاسية المصرية
يعقد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء، لإعلان نتائج متابعة بعثة البرلمان العربي للانتخابات الرئاسية المصرية، وذلك بمقر البرلمان العربي بالقاهرة .
وكان البرلمان العربي قد شارك بأكبر بعثة في تاريخه لمتابعة الانتخابات الرئاسية انطلاقا من حرصه على متابعة هذا الاستحقاق الهام و نقل الصورة الحقيقية لعملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية بجمهورية مصر العربية بكل حيادية وشفافية ونزاهة، و بمهنية غير مسيسة.
وسيقوم رئيس البرلمان العربي برفع تقرير مفصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربي المُشارك في متابعة العملية الانتخابية.