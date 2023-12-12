الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هاني: نسعى لتمثيل الكرة الإفريقية بشكل قوي.. وأجواء المونديال مختلفة

محمد هاني
محمد هاني

عبر محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي،  عن سعادته بالمشاركة مع الأهلي مجددًا في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية، مشددًا على رغبة اللاعبين في تحقيق إنجاز جديد.

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وقال: «كأس العالم للأندية بطولة قوية وتضم أفضل اللاعبين على مستوى العالم، ودائمًا هدفنا هو التواجد في المونديال، في ظل التنظيم والأجواء المختلفة، والمنافسة تكون قوية، واللاعبون يشعرون بتلك الأجواء ويبذلون أقصى جهدهم من أجل تحقيق الانتصارات».

وأضاف: «الجيل الحالي شارك في كأس العالم للأندية 3 مرات متتالية خلال السنوات الأخيرة، ونجحنا في تحقيق ميداليتين برونزيتين، ونتمنى تحقيق الميدالية الذهبية في النسخة الحالية».

وواصل: «الأهلي هو النادي رقم واحد في إفريقيا، ونسعى لتمثيل القارة الإفريقية بشكل قوي، وهدفنا بالتأكيد حصد لقب البطولة».

وأكمل: «الأهلي أكبر ناد في إفريقيا، وبالنسبة إليَّ شيء عظيم كتابة اسمي في سجلات اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم للأندية مع الفريق، والأجواء دائمًا في كأس العالم مختلفة والتنظيم رائع، وكل هذه الأمور تهيئ للاعبين الظهور بأفضل مستوى، ولذلك بطولة كأس العالم للأندية هي الأهم بالنسبة إلينا حاليا».

وأتم: «نحترم فريق اتحاد جدة السعودي، بجانب أن البطولة على أرضه ووسط جماهيره وقام بجلب لاعبين كبار من أوروبا، ولكن النادي الأهلي أيضًا فريق كبير وبطل قارة إفريقيا، وسبق وتفوقنا على فرق كثيرة من قارات مختلفة، ونسعى لتحقيق إنجاز مختلف في النسخة الحالية».

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