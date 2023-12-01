محمد هاني وكولر يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد هاني لاعب الفريق المؤتمر الصحفي لمباراة يانج أفريكانز التنزاني التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



ويعقد المؤتمر الصحفي صباح اليوم، للحديث عن المباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غدٍ السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى تنزانيا مساء أمس الخميس وكان في استقبالها السفير شريف اسماعيل سفير مصر في تنزانيا واسلام جلال قنصل مصر في تنزانيا وطاقم السفارة.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.