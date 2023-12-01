محمد هاني: مباراة يانج أفريكانز ليست سهلة وهدفنا الثلاث نقاط

أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المارد الأحمر يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أهمية ذلك بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين.





وتابع محمد هاني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة: «بالتأكيد نسعى للفوز في مباراة الغد خارج الأرض، وهي مهمة ليست سهلة في ظل مواجهة فريق قوي ويملك عناصر مميزة على ملعبه».



وواصل هاني أن هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين، وإصرارا على تقديم أفضل ما يمكن خلال المباراة، لتحقيق الفوز والعودة بثلاث نقاط جديدة في المجموعة.



الإجهاد



وأوضح أن الأهلي يشارك في أكثر من بطولة مما يسبب حالة من الإجهاد خاصة مع تواجد مجموعة من اللاعبين في معسكرات المنتخبات الوطنية.



وتابع إلى أن الأهلي يضم عناصر مميزة من أصحاب الخبرات تعودوا على مواجهة هذه الصعاب.



وواصل هاني على أن الجميع داخل الأهلي على قلب رجل واحد من أجل حصد الألقاب، وأن الجهاز الفني يتولى مسألة تدوير مشاركة اللاعبين في المباريات بما يخدم أهداف الفريق بشكل عام.

