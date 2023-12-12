قوة مصر الناعمة تقدم ملحمة وطنية فى حب مصر

نجوم الفن: المشهد الانتخابى أبهر العالم

ضرب نجوم الفن نموذجًا يحتذى به بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث كانوا على مدار 3 أيام فى مقدمة المواطنين للادلاء باصواتهم فى صناديق الاقتراع، ليقدموا ملحمة وطنية تؤكد على ضرورة المشاركة الايجابية، وتعكس وعى المصريين بأهمية التعبير عن ارادتهم من خلال الصندوق وممارسة حقوقهم الديمقراطية.

رغم اهتمام الفنانين بتصوير اعمالهم فى محافظات مصر المختلفة استعدادا للعرض فى شهر رمضان، حرصوا على ايقاف التصوير للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، كان فى مقدمتهم الفنانون أحمد السقا وصلاح عبدالله وباسم سمرة الذين أدلوا بأصواتهم داخل إحدى لجان محافظة الإسكندرية، وهى لجنة مغتربين، لانهم مشغولون فى تصوير مسلسلهم الجديد الذى يحمل عنوان «العتاولة». خارج القاهرة مكان لجانهم الانتخابية.

كما حرص الفنان ياسر جلال على وقف تصوير مسلسله «ألف ليلة وليلة» وتوجه للإدلاء بصوته فى محافظة الجيزة بالحى المتميز فى مدرسة القرية السياحية الأولى الرسمية للغات، بقسم أول ٦ أكتوبر، وظهر لأول مرة «بلوك» شخصيته فى المسلسل.

أيضا الفنانة فيفى عبده ظلت لساعات امام لجنتها الانتخابية الخاصة بها فى مدرسة الاوقاف الثانوية بنات بالمهندسين، فى اليوم الثانى للانتخابات، حيث طلبت من المواطنين المصريين الإقبال للإدلاء بأصواتهم.

وأدلت الفنانة نيللى بصوتها فى لجنة المدرسة القومية فى العجوزة بمحافظة الجيزة، والتقطت الصور مع المواطنين وتبادلت معهم الحوار حول المشهد الانتخابى المشرف.

كما أشاد الفنان ماجد المصرى بالإقبال الكبير للمواطنين للإدلاء بأصواتهم ووعيهم بأهميتها.

كذلك أشاد الفنان حلمى عبدالباقى بالإقبال الكبير للمواطنين للإدلاء بأصواتهم ووعيهم بأهميتها، وقال خلال مشاركته فى الانتخابات الرئاسية بإحدى اللجان الانتخابية فى العجوزة: «سعيد بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وبالإقبال الشديد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم ووعيهم بأهمية الانتخابات لصالح البلاد، وإن شاء الله ستظل مصر فى الريادة»، وتابع حلمى عبدالباقى: «الناس يعتبرون الفنانين قدوة لهم، وأن مشاركة الفنانين يعد تشجيعًا لهم للمشاركة».

بينما وصف الفنان أحمد عبدالعزيز المشهد الانتخابى بالفخر والاعتزاز والاطمئنان قائلا: اللى شوفته طمنى على مصر.

وأكد «عبدالعزيز» أن الشعب المصرى على قلب رجل واحد وفى حالة تقدير للمسئولية وواجبهم ومسئوليتهم الذى يعبر عن الهوية فى هذه الظروف التى تحيط بمصر وتحيط بالعالم العربى أجمع.

بينما حرصت الفنانة نادية الجندى على التقاط الصور مع المواطنين فى الانتخابات وقالت: أنا فخورة جدا بالإقبال الشديد من المصريين على الانتخابات الرئاسية، وهذه هى جينات الشعب المصرى عندما يستشعر بالخطر، تجتمع قلوب الناس على قلب رجل واحد لمواجهة التحديات التى تحيط بهذا الوطن، ربنا يحفظ مصر.

وقال الفنان كمال ابو رية أنه من الضرورى أن يدرك الجميع بأهمية التصويت والتعبير عن اختياراتهم ولابد أن يرانا العالم بأكمله بأننا خرجنا جميعا لنصوت ونختار رئيسنا القادم.

وحرص عدد كبير من الفنانين على التواجد منذ الساعات الأولى صباح كل يوم فى الانتخابات على مدار 3 أيام منهم أشرف زكى نقيب الممثلين والنجمة يسرا وأمير كرارة وروجينا وغيرهم، وحرصت اللبنانية مادلين طبر على التواجد مع المواطنين ودعمهم رغم أنها لا يحق لها التصويت الانتخابى إلا أنها حرصت على دعم المصريين فى هذا التحدى الكبير.