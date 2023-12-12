الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اتحاد جدة يضرب أوكلاند بثلاثية ويضرب موعدا مع الأهلي في مونديال الأندية

اتحاد جدة وأوكلاند
اتحاد جدة وأوكلاند سيتي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة فوزًا هامًا على نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة في افتتاحية بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها المملكة العربية السعودية 2023.

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أفتتح رومارينيو الهدف الأول للفريق السعودي عند الدقيقة 29 ، قبل أن يضاعف نجولو كانتي من تسديدة صاروخية النتيجة للاتحاد عند الدقيقة 34 ، واختتم كريم بنزيما ثلاثية الاتحاد عند الدقيقة 40 ، لينتهي اللقاء بفوز العميد بثلاثة أهداف دون رد. 

بهذا الفوز يضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة موعدا مع الأهلي يوم الجمعة المقبل المواف 15 ديسمبر ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي واتحاد جدة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة. 
 

خاض العميد لقاء أوكلاند سيتي اليوم بتشكيل مكون من..

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

في خط الدفاع: مهند الشنقيطي - أحمد حجازي - حسن كادش - زكريا هوساوي

في خط الوسط: فابينيو - كانتي - رومارينيو - كورنادو - فيصل الغامدي.

في خط الهجوم: كريم بنزيما.

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