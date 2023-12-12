افتتاح مونديال الأندية .. اتحاد جدة يتفوق على أوكلاند سيتي بثلاثية في الشوط الأول

تفوق فريق اتحاد جدة ، على نظيره أوكلاند سيتي بثلاثية من دون رد ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الجوهرة المشعة ، لحساب منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية.





تقدم رومارينيو بالهدف الأول للفريق السعودي عند الدقيقة 29 ، قبل أن يضاعف نجولو كانتي النتيجة للاتحاد عند الدقيقة 34 ، واختتم كريم بنزيما ثلاثية الاتحاد عند الدقيقة 40.

ويذاع اللقاء عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية ، ومنصة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الرقمية.

ويخوض اتحاد جدة اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي.

خط الهجوم: رومارينيو، إيجو كورونادو، كريم بنزيما.



ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مشواره في البطولة يوم الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة المشعة ، بملاقاة الفريق الفائز من المواجهة التي تجمع اتحاد جدة السعودي بنظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي .

كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، قد أعلن تكليف المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي توجهت أمس الإثنين إلى المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.



وقام مرتجي رئيس البعثة الحمراء بالتنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة بالأحمر وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، خاصة الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال.

ويواجه الأهلي في مباراته الأولى في مونديال الأندية يوم 15 ديسمبر الجاري أمام الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي الجارية الآن.