كأس العالم للأندية .. بنزيما وحجازي يقودان اتحاد جدة أمام أوكلاند في افتتاح المونديال

أعلن الجهاز الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي ، خلال المواجهة التي تنطلق بينهما في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة على ملعب الجوهرة المشعة في الدور التمهيدي للبطولة.

ويأتي تشكيل اتحاد جدة في اللقاء كما يلي :

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي.

خط الهجوم: رومارينيو، إيجو كورونادو، كريم بنزيما.



ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مشواره في البطولة يوم الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة المشعة ، بملاقاة الفريق الفائز من المواجهة التي تجمع اتحاد جدة السعودي بنظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بعد قليل.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، قد أعلن تكليف المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي توجهت أمس الإثنين إلى المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.



وقام مرتجي رئيس البعثة الحمراء بالتنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة بالأحمر وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، خاصة الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال.



ويواجه الأهلي في مباراته الأولى في مونديال الأندية يوم 15 ديسمبر الجاري أمام الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.