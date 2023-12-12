محافظ المنوفية يعلن غلق صناديق الإقتراع بكافة اللجان وإنتهاء عملية التصويت

أعلن مساء اليوم الثلاثاء ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن إنتهاء عملية التصويت للإنتخابات الرئاسية 2024 وغلق صناديق الإقتراع بكافة اللجان الإنتخابية في تمام الساعة التاسعة مساءاً ، وذلك بعد 3 أيام من التصويت وبدء عمليات فرز الأصوات ، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي مخالفات أو شكاوي بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة .

وأشار المحافظ أن عملية التصويت للإنتخابات الرئاسية قد جرت علي مدار ثلاثة أيام متتالية بشكل جيد وبإنتظام تام وفي المواعيدالمقررة لها إعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً واستمر التصويت حتي انتهاء المواعيد الرسمية ، موضحاً أن اللجان العامة بنطاق مراكز ومدن المحافظة علي استعداد تام لبدء عمليات فرز الأصوات ، لافتاً أن كافة اللجان والمقار الإنتخابية بمراكز ومدن المحافظة قد شهدت إقبالاً كثيفاً وتوافد مسيرات حاشدة لجموع الناخبين بمختلف الفئات العمرية من أبناء وأهالي شعب المنوفية على صناديق الاقتراع للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في العرس الإنتخابي .

هذا وقد أشاد أبو ليمون بحجم مشاركة أهالى وأبناء شعب المنوفية في العرس الديمقراطى للإنتخابات الرئاسية ، مشيراً إلى أن المنوفية سَباقة دائماً بالمشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية وتحقيق أعلي نسبة مشاركة للحفاظ على صدارة المشهد الانتخابي بين المحافظات بما يعكس الروح الوطنية لدى أبناء وشعب المحافظة لإستكمال مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة.