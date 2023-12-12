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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة يونيون برلين في دوري الأبطال

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراته أمام يونيون برلين على ملعب «برلين الأولمبي»، في ختام منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

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في مركز حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو، دافيد ألابا وفران جارسيا.

في خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، داني سيبايوس ، جود بيلينجهام.

في خط الهجوم: خوسيلو ، رودريجو جويس.
 

ويحتل ريال مدريد صدارة المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة، فيما يأتي يونيون برلين في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

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