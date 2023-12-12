الجليسين يؤثر على الجهاز العصبي.. طبيبة تكشف مفاجأة

يتناول العديد من الناس الجليسين لدعم الجهاز العصبي، وتقليل القلق، وتجنب التوتر، وقالت طبيبة الأعصاب أكاراتشكوفا في مقابلة إن الجليسين يمكن أن يكون له تأثير مهدئ ومحفز.

وأوضحت الأخصائية أن الدواء يحتوي على حمض أميني ضروري لوظائف الجهاز العصبي وجرعاته الصغيرة لها تأثير محفز، والجرعات الكبيرة لها تأثير مهدئ.

وإذا أردنا تحسين الذاكرة قليلاً، وزيادة الأداء، فهذا حوالي 300 ملليغرام في اليوم، مقسمة إلى جرعتين أو ثلاث جرعات، وعلى العكس من ذلك، إذا كان هناك اضطراب عاطفي، واضطراب في النوم، فهذا بالفعل 3000 ملليغرام وفي هذه الحالة يمكنك تناوله مرة واحدة قبل النوم بنصف ساعة إلى ساعة.

وأكدت الخبيرة أن الاستخدام غير المنضبط للجليسين أمر غير مرغوب فيه للغاية؛ يجب وصف الدواء من قبل الطبيب المعالج، كما حذرت أكاراتشكوفا من أنه في حالة تطور اضطراب القلق الشديد أو القلق المزمن، فمن غير المرجح أن يكون للجليسين التأثير المطلوب ولا يمكن اعتبار تأثيره بشكل عام قويًا، وإذا استخدمه الشخص لفترة طويلة (على سبيل المثال، عدة أشهر)، فإن تناول الدواء في مرحلة ما يتوقف أخيرًا عن المساعدة.

ما يساعدك على الهدوء والاسترخاء :

قم بإيقاف تشغيل جميع الأجهزة الإلكترونية قبل 30 دقيقة من الذهاب إلى السرير ويقلل الضوء المنبعث من الهواتف الذكية والأدوات الأخرى من إنتاج هرمون الميلاتونين، مما يجعل الشخص أقل عرضة للنوم وتعد الأجهزة نفسها مصادر إضافية لمعلومات الضغط.

اكتب على الورق ما الذي يجعلك تشعر بقوة واقرأ هذه القائمة لمدة 15-20 دقيقة يوميًا وفكر في كيفية حل المشكلات التي قد تواجهك.

تعلم تمارين التنفس التي تساعد على استقرار ضربات القلب.

حاول الاستماع إلى الموسيقى الهادئة.

شرب كوب من الشاي مع العسل أو كوب من الماء في رشفات بطيئة.

تحرك حول، يمكنك ممارسة بعض التمارين الرياضية أو ممارسة رياضة الركض الخفيف أو المشي بالخارج أو القيام ببعض التنظيف، والنشاط البدني يخفف التركيز على الأفكار المقلقة ويحسن تدفق الدم إلى الدماغ، مما يساعدك على التفكير بدلا من الذعر.