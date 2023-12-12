الاستهلاك المتكرر للأسماك الزيتية يؤدي إلى مشاكل في الكبد

عادة ما يتم الترحيب بالأسماك الزيتية باعتبارها طعامًا صحيًا، لكن دراسة جديدة كشفت عن مخاطر تناولها كثيرًا.

الاستهلاك المتكرر للأسماك الزيتية (مثل الأسماك الحمراء) يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الكبد، وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل باحثين صينيين يمثلون جامعة صن يات صن تشونغشان.

وخلص الباحثون في مجلة BMC Public Health إلى أن استهلاك ثلاث حصص أو أكثر من الأسماك الدهنية أسبوعيا كان مرتبطا بارتفاع خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

وخلال الدراسة، لاحظ العلماء حالة 1862 شخصًا يبلغ عمرهم (في المتوسط) 60.9 عامًا، وتم تشخيص إصابة أكثر من ثلث الأشخاص بمرض NAFLD، وهو مرض الكبد الدهني من أصل غير كحولي، مع هذا المرض، تبدأ خلايا الكبد بالامتلاء بمواد شبيهة بالدهون تسمى الدهون، ويزيد تراكمها من خطر العمليات المدمرة للعضو المرتبطة بتغيرات الأنسجة وصلابتها وخشونتها وتندبها.

وأظهر تحليل النظام الغذائي وعادات الأكل للمشاركين في الدراسة أن استهلاك الأسماك الدهنية يرتبط باضطرابات الكبد الضارة.

وذكر الخبراء أن أولئك الذين تناولوا ثلاث حصص أو أكثر من الأسماك الحمراء أسبوعيا كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوا الأسماك على الإطلاق.

في السابق، خلص علماء من جامعة غرناطة (إسبانيا) إلى أن الاستهلاك المنتظم لزيت السمك يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالة الكبد.

الأطعمة التي قد تسبب مشاكل في الكبد وتشمل هذه الأطعمة الغنية بالسكر والفركتوز، حيث يقوم الكبد بمعالجة هذه المكونات بسرعة وتحويلها إلى دهون بالإضافة إلى ذلك، يتم تقويض صحة الجسم من خلال الدهون المتحولة والمشروبات الغازية، وكذلك تناول غير المنضبط لمختلف المواد المضافة.