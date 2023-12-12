الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس بيراميدز يكرم فيستون ماييلي

رئيس بيراميدز وماييلي
رئيس بيراميدز وماييلي

كرم المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، النجم الدولي الكونغولي فيستون كالالا ماييلي، مهاجم الفريق بمناسبة اختياره ضمن أفضل ٣ لاعبين في قارة أفريقيا لعام ٢٠٢٣.

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ويقدم ماييلي مستويات رائعة مع بيراميدز منذ انضمامه لصفوف الفريق بداية الموسم الجاري في جميع البطولات، حيث تم اختياره ضمن القائمة النهائية التي ضمت ٣ لاعبين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام ٢٠٢٣، في الحفل الذي أقيم بالأمس في مراكش بالمغرب، بعدما كان الدولي الكونغولي هدافا للنسخة الماضية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقبيل انطلاق مران الفريق بملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة بلدية المحلة في الدوري الممتاز، سلم المهندس ممدوح عيد درعا للمهاجم الدولي الكونغولي تقديرا له، ومتمنيا له التوفيق وأن يواصل مسيرة التألق مع بيراميدز خلال المرحلة المقبلة.

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