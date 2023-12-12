انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 .. عبد الحليم حافظ وشادية يطلان بصوتيهما في انتخابات فيصل

تشهد مقار اللجان الانتخابية في منطقة فيصل وباقي مناطق الجمهورية تواجداً لمُكبرات الصوت التي تذيع الأغاني الوطنية.

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وبدا لافتاً تفاعل الشباب والكبار على حد السواء مع أغنية الفنان الراحل عبد الحليم حافظ في حُب مصر وهي "احلف بسماها وترابها"، وأبدى الناخبون تفاعلاً كبيراً معها لا يقل عن الأغاني الحديثة، كما يتفاعل الناخبون مع أغنية الراحلة شادية الشهيرة "يا حبيبتي يا مصر".

وحرص القائمون على إدارة أمور انتخابات رئاسة الجمهورية في منطقة فيصل وباقي مناطق الجمهورية على تيسير الأمور على المُسنين وذوي الهمم لإتمام عملية إدلائهم بالأصوات.

ووثقت الكاميرات في هذا الصدد قيام فرد أمن بمُساعدة مُسنة في الدخول والخروج من اللجنة بعد الإدلاء بصوتها في انتخابات رئاسة الجمهوورية.

وتشهد لجان منطقة فيصل إقبالاً جيداً في الساعات الأخيرة من انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وذلك من بعد استئناف العمل في اللجان بعد ساعة الراحة.

واحتشد الناخبون أمام اللجان خلال ساعة الراحة بانتظار اعادة استئناف التصويت، وبمُجرد إعادة فتح الأبواب من جديد توافد الكثير على مقار لجانهم الانتخابية.

وشهدت الطوابير تواجد كافة عناصر الشعب في تناغمٍ واضح، فظهر الشاب بجانب المُسن، الرجل بجانب المرأة.

وتُواصل مُكبرات الصوت حول اللجان إذاعة الأغاني الوطني التي تلقى استحسان الجميع وعلى رأسه أغنية بشرى خير وتسلم الأيادي.

وبدا واضحاً المُشاركة الفعالة للعنصر النسائي الذي حضر بقوة أمام اللجان للإدلاء بأصواتهن في العُرس الديمقراطي.

ولم تكتفي المرأة فقط بالانتظار في الطوابير من أجل التصويت، ولكن حرصت عدد من السيدات على اصطحاب أقربائها من أجل المُشاركة الجماعية.

ومن المُنتظر أن تشهد الساعات المُقبلة تزايداً في أعداد المُقبلين على اللجان في اليوم الأخير من الانتخابات.