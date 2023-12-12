أمطار غزيرة تغرق شوارع أكتوبر وتعطل حركة المرور

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة 6 أكتوبر، مساء أمس، في غرق الشوارع وتعطيل حركة المرور.

الشلل المروري

أدت الأمطار الغزيرة إلى تراكم المياه في منطقة الحصري، مما تسبب في غرق الشوارع وتجمع المياه في بعض المناطق، مما أدى إلى حالة من الشلل المروري.

وتسببت الأمطار أيضًا في تقطع الكهرباء في بعض مناطق المدينة، كما تسببت في سقوط بعض الأشجار.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن القاهرة الكبرى تشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدًا الأربعاء.

وأضافت غانم أن هناك منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على زيادة كميات الأمطار على المناطق الساحلية، حيث شهدت محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة وبعض المناطق من مطروح سقوط أمطار أمس.

وأوضحت أن فرص سقوط الأمطار تستمر على الإسكندرية والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتمتد لأمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض الأماكن من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة

وأشارت غانم إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة، وتصبح الأجواء لطيفة في النهار خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

وتوقعت استمرار فرص سقوط الأمطار غدًا الأربعاء بكميات أقل من الأيام الماضية، حيث تشهد بعض الأماكن سقوط أمطار متوسطة على المناطق الشمالية تمتد خفيفة إلى مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسط سيناء، ولن تؤثر على أي أعمال أنشطة يومية.

وأضافت غانم أن هناك فرص سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانًا وتصل لحد السيول على بعض الأماكن من محافظة شمال سيناء، لكنها لن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية في باقي مناطق الجمهورية.

وأكدت غانم استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية وستكون الأجواء لطيفة فترة النهار باردة في الليل.

وأشارت إلى أن الأحوال الجوية ستستقر اعتبارًا من الخميس المقبل، وتتلاشى فرص سقوط الأمطار، وستكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وشددت غانم على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية مع القيادة بهدوء تام خلال سقوط الأمطار مع الابتعاد عن المباني المتهالكة، وأكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة.