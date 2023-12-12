محافظ أسيوط يتفقد لجان انتخابية بقريتي أولاد ابراهيم والمطيعة بمركز أسيوط

لليوم الثالث للانتخابات الرئاسية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، سير العمل بلجنة مدرسة أولاد ابراهيم الابتدائية والمطيعة الابتدائية التابعة لمركز أسيوط، ضمن جولاته لمتابعة سير عملية الانتخابات الرئاسية 2024 ، في يومها الثالث، للتأكد من توفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الادلاء بأصواتهم في استحقاق انتخابات الرئاسة المصرية

.. رافقه خلال الجولة التفقدية النائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط واللواء مجدي أحمد محمود رئيس قطاع الصعيد بدار الهندسة والأب عاموس بسطا سكرتير نيافة الأنبا يؤانس أسقف ايبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذوكس ولفيف من أئمة الاوقاف ورجال الدين الاسلامي والمسيحي وممثلي الكيانات الشبابية بالمحافظة والرائدات الريفيات وشباب حملة بشبابها ولجان المشاركة المجتمعية وشباب حزب مستقبل وطن وحماة الوطن.

حيث بدأ المحافظ جولته بلقاء الأهالي وطلاب المدارس الذين اصطفوا لاستقباله بالقرية وسط حالة من الاحتفالات الكرنفالية على صوت الأغاني الوطنية رافعين الأعلام، مرددين النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.

وأشاد المحافظ بالاقبال الكبير من السيدات وكبار السن باللجنة واستقبال طلاب المدارس والأطفال الذين اصطفوا على الجانبين لاستقبال المحافظ ورددين هتافات "تحيا مصر .. تحيا مصر" معبرين عن فرحتهم بالعرس الديمقراطي، كما التقى المحافظ بعض المواطنين داخل مقر اللجنتين واطمأن على توفير الكراسي المتحركة لكبار السن بجميع اللجان وأماكن مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفر وسائل تهوية ومبردات مياه وكراسي متحركة للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم، كما التقى بعض ضباط وأفراد قوات التأمين من الشرطة وبعض أعضاء الشرطة النسائية وطالبهم باليقظة وتقديم كافة المساعدة للمواطنين والتقى أيضًا بعض المستشارين من رؤساء اللجان والمشرفين عليها واطمأن منهم على انتظام عمليات التصويت بسهولة ويسر كما تفقد الإجراءات الأمنية لكافة اللجان وتواجد افراد الأطقم الطبية والتمريض باللجان.

كما وجه المحافظ – خلال الجولة – الشكر للسيدات اللاتي نزلن وشاركن في الانتخابات بإيجابية كبيرة، تفعيلاً لحقوقهن السياسية، معلنًا تقديم كافة الدعم والمساعدة لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، مجددًا مناشدته للمواطنين للنزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي لانتخابات الرئاسة المصرية 2024.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان للوافدين ، لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة ، من لهم حق التصويت فى الانتخابات ، موزعين على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل