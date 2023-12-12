"الوطنية للانتخابات": حضور وسائل الإعلام عملية الفرز يعتمد على قرار رئيس اللجنة

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن تواجد وسائل الإعلام لمتابعة الفرز في اللجان الفرعية يعتمد على قرار رئيس كل لجنة على حسب استيعاب المكان.

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات:

وأوضح بنداري خلال كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه لا يوجد مد ليوم رابع وسيتم غلق اللجان في تمام التاسعة من مساء اليوم، على أن تستمر اللجان في عملها حتى تصويت آخر ناخب موجود فى مراكز الاقتراع.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الساعات الأولى من اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة، شهدت إقبالا ملحوظا، حيث تجري الأمور على قدم وساق.

وأشار إلى أن استقبال الناخبين مستمر حتى نهاية اليوم في الساعة التاسعة مساء، لتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم، موجّها الشكر للمواطنين على مشاركتهم الكبيرة في الانتخابات الرئاسية.

مرشحو الرئاسة:





ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية في انتخابات الرئاسة 4 مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الانتخابات وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.

عقوبة المتخلفين عن المشاركة في انتخابات الرئاسة:

ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء.