الوطنية للانتخابات تشكر المصريين على مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية (شاهد)

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الساعات الأولى من اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة، شهدت إقبالا ملحوظا، حيث تجري الأمور على قدم وساق.

الانتخابات الرئاسية

وأضاف “بندراي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ استقبال الناخبين مستمر حتى نهاية اليوم في الساعة التاسعة مساء، لتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم، موجّها الشكر للمواطنين على مشاركتهم الكبيرة في الانتخابات الرئاسية.

التصويت في الانتخابات

ودعا مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المواطنين ممن لم يشاركوا في عملية التصويت إلى النزول والتصويت.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.