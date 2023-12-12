إقبال كثيف للمواطنين على لجان أحياء وسط القاهرة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات

قبيل ساعات من غلق اللجان

شهدت لجان أحياء وسط القاهرة، زحاما لافتا قبيل ساعات من غلق لجان التصويت في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024.

وتصدرت السيدات وكبار السن، المشهد الانتخابي أمام اللجان، وسط تواصل الاحتفالات والأغاني الوطنية قبيل غلق التصويت في التاسعة مساء.

ووفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، تُجرى الانتخابات على مدار ثلاثة أيام هي الأحد، والإثنين، والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري

وفي سياق متصل نفى المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، صحة الشائعات المتداولة حول قيام الهيئة بتمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية ليوم رابع، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لم يعرض من الأساس على مجلس إدارة الهيئة لكي يصدر بشأنه ثمة قرار.

وقال المستشار بنداري - في مؤتمر صحفي اليوم - إن لجان الاقتراع الفرعية على مستوى الجمهورية؛ ستظل تستقبل الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم حتى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم؛ وهو الموعد المحدد لغلق اللجان، غير أنه في حال وجود ناخبين بداخل نطاق جمعية الانتخاب (المركز الانتخابي)؛ فإن اللجان ستستمر في العمل لحين تمكين آخر ناخب متواجد من الإدلاء بصوته، وبغض النظر عما يستغرقه هذا الأمر من وقت.

وثمن المستشار بنداري، وعي المواطنين المصريين وحرصهم على المشاركة الكبيرة في العملية الانتخابية، على مدى أيامها الثلاثة، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات رصدت إقبالًا كبيرًا وكثيفًا لم تشهده البلاد من قبل على نحو يشير إلى أن نتيجة الحضور ستكون تاريخية.

واستعرض المستشار أحمد بنداري، مع عدد من رؤساء اللجان العامة ولجان المتابعة، في عدد من محافظات الجمهورية، انضباط سير العملية الانتخابية في ثالث أيامها، حيث أكدوا استمرار الكثافات الكبيرة من المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، ومجمعين على أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت السبل واللوجيستيات من أجل خروج المشهد الانتخابي بالشكل اللائق.

وحيا القضاة المشرفون على اللجان العامة، وعي المواطنين، وانتظامهم أمام المراكز الانتخابية في شكل حضاري يليق بالدولة المصرية