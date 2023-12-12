انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 ..سيارة تجوب شوارع فيصل لتشجيع المُشاركة في التصويت

تشهد شوارع منطقة فيصل جولات لسيارة نصف نقل تحمل مُكبرات صوت تذيع الأغاني الوطنية من أجل تشجيع المواطنين على المُشاركة في اليوم الأخير للانتخابات.

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وتذيع السيارة الأغاني المُشجعة على المُشاركة مثل أغنية آمال ماهر "طوبة فوق طوبة"، وتسلم الأيادي.

وتسود أجواء من الانتظام لجان منطقة فيصل في آخر أيام انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وسط تزايد أعداد الوافدين على اللجان.

وتُواصل مُكبرات الصوت حول اللجان إذاعة الأغاني الوطني التي تلقى استحسان الجميع وعلى رأسه أغنية بشرى خير وتسلم الأيادي.

وبدا واضحاً المُشاركة الفعالة للعنصر النسائي الذي حضر بقوة أمام اللجان للإدلاء بأصواتهن في العُرس الديمقراطي.

ولم تكتفي المرأة فقط بالانتظار في الطوابير من أجل التصويت، ولكن حرصت عدد من السيدات على اصطحاب أقربائها من أجل المُشاركة الجماعية.

ومن المُنتظر أن تشهد الساعات المُقبلة تزايداً في أعداد المُقبلين على اللجان في اليوم الأخير من الانتخابات.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 أقيمت داخل مصر على مدار 3 أيام بدأت أمس أول الأحد حتى اليوم الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.