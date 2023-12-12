انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 .. إقبال جيد على لجان فيصل في الساعات الأخيرة

تشهد لجان منطقة فيصل إقبالاً جيداً في الساعات الأخيرة من انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وذلك من بعد استئناف العمل في اللجان بعد ساعة الراحة.

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واحتشد الناخبون أمام اللجان خلال ساعة الراحة بانتظار اعادة استئناف التصويت، وبمُجرد إعادة فتح الأبواب من جديد توافد الكثير على مقار لجانهم الانتخابية.

وشهدت الطوابير تواجد كافة عناصر الشعب في تناغمٍ واضح، فظهر الشاب بجانب المُسن، الرجل بجانب المرأة.

وتُواصل مُكبرات الصوت حول اللجان إذاعة الأغاني الوطني التي تلقى استحسان الجميع وعلى رأسه أغنية بشرى خير وتسلم الأيادي.

وبدا واضحاً المُشاركة الفعالة للعنصر النسائي الذي حضر بقوة أمام اللجان للإدلاء بأصواتهن في العُرس الديمقراطي.

ولم تكتفي المرأة فقط بالانتظار في الطوابير من أجل التصويت، ولكن حرصت عدد من السيدات على اصطحاب أقربائها من أجل المُشاركة الجماعية.

ومن المُنتظر أن تشهد الساعات القليلة المُقبلة تزايداً في أعداد المُقبلين على اللجان في اليوم الأخير من الانتخابات.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 أقيمت داخل مصر على مدار 3 أيام بدأت أمس أول الأحد حتى اليوم الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.