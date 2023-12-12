203 مساجد جديدة تنضم لبرنامج "ختم القرآن الكريم: صحح قراءتك"

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن أسماء المجموعة الثانية من المساجد المشاركة في برنامج "صحح قراءتك" بعدد (203) مسجد جديد، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في برنامج "صحح قراءتك" (377) مسجدًا.

أوضحت الأوقاف، أنه ستكون المشاركة مفتوحة لجمهور المصلين بقراءة ربع حزب من القرآن الكريم بنظام المصحف المعلم من أول سورة الفاتحة فسورة البقرة إلى سورة الناس ، بحيث يقرأ الإمام الآية أو ما تيسر منها ويردد الحاضرون خلفه.

وأضافت الأوقاف أن المشاركة متاحة للمساجد الكبرى التي لها أئمة متميزون مع إتقان التلاوة بحسن الأداء الصوتي، موضحة أنه على المديريات الراغبة في التوسع في مساجد ختم القرآن الكريم مخاطبة رئيس القطاع الديني بطلبها لدراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وتابعت الأوقاف، أن المساجد الجديدة هي: