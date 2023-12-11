وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط: هذا اليوم هو جزء من العرس الوطني العظيم

تجمعت حشود كبيرة من المواطنين أمام المقر الانتخابي بمدرسة الثورة في أسيوط، برفقة الدكتور عاصم محمود قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والأنبا يؤانس أسقف إيبارشية أسيوط وساحل سليم وتوابعها في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية وشهدت هذه الزيارة توافد حشود المواطنين لأداء واجبهم الوطني بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

أكد الدكتور عاصم قبيصي خلال تصريحاته لـ “الوفد” أن هذا اليوم هو جزء من العرس الوطني العظيم الذي تشهده مصر. إن استمرارية إقبال المواطنين على التصويت يعكس قوة وإرادة الشعب المصري في شكل مستقل وحر على مستقبل بلادهم. كما رحب الدكتور عاصم بمشاركة المواطنين في هذه العملية الديمقراطية المهمة وشدد على أن التصويت قد يكون الوحيد الذي يمكن للمواطنين التأثير به في العملية السياسية.

من جانبه، ثمن الأنبا يؤانس هذه الجهود وأعرب عن إيمانهما بأهمية المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية. ودعا الأنبا يؤانس المواطنين للتصويت بحرية ووعي، وأن يكونوا نموذجًا يحتذى به في الالتزام بالعملية الديمقراطية ومسؤولية تشكيل مستقبل البلاد.

يشهد الشعب المصري عملية الانتخابات الرئاسية كفرصة للاختيار والمشاركة في تحقيق تطلعاتهم وتحديد مستقبلهم. ومن المهم أن تتم هذه العملية في جو من السلم والاستقرار، وأن تحظى باحترام القوانين والمعايير الانتخابية العادلة والشفافة.

هذه الانتخابات هي فرصة لتعزيز الديمقراطية في مصر والتأكيد على تماسك المجتمع وتضافر جهود جميع المؤسسات والأفراد في بناء مستقبل مزدهر للبلاد. ويأمل الشعب المصري أن يكون المرشح الفائز قادرًا على مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التنمية والازدهار للبلاد.

بالتصويت في هذه الانتخابات، يظهر الشعب المصري إصراره على مواصلة المشوار الديمقراطي الذي بدأ في عام 2011. ونتمنى أن تكون هذه العملية بداية جديدة لمصر، وأن يستفيد الشعب المصري من الاستقرار والتقدم والرخاء في المستقبل.

وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ومرافقية

تعتبر هذه المشاركة الجماهيرية الواسعة من قبل المواطنين في التصويت على الانتخابات الرئاسية بمثابة حدث قومي هام في مصر. وأعرب الدكتور عاصم قبيصي عن فخره بمشاركة المواطنين في هذا الحدث الديمقراطي الهام.

تأتي هذه الانتخابات في ظل استقرار وتطور مصر السياسي والاقتصادي، حيث تأمل مصر في تعزيز قدراتها في الفترة المقبلة من خلال انتخاب رئيس يتمتع بالقدرة على قيادة البلاد بنجاح. إن المشاركة الواسعة للمواطنين في هذه الانتخابات تعكس رغبتهم في المشاركة في صنع قرار مستقبل البلاد.

من المهم أن نستنهض معنوياتنا ونعمل بتلاحم وتكاتف لبناء مستقبل أفضل لمصر. سواء كنا من المرشحين أو الناخبين، فلدينا دور مهم في تحقيق هذه الرؤية. يجب علينا أن نترك جانبا الخلافات السياسية ونعمل معًا على تطوير البلاد وعيش أفضل للجميع.

وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ومرافقية

وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ومرافقية

وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ومرافقية

وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ومرافقية