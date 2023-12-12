انتخابات رئاسة الجمهورية 2024| العنصر النسائي يصنع الحدث في لجان فيصل

تشهد لجان منطقة فيصل إقبالًا مُتزايدًا في اليوم الأخير من انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وسط أجواء احتفالية.

وبدا واضحًا المُشاركة الفعالة للعنصر النسائي الذي حضر بقوة أمام اللجان للإدلاء بأصواتهن في العُرس الديمقراطي.

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ولم تكتفِ المرأة فقط بالانتظار في الطوابير من أجل التصويت، ولكن حرص عدد من السيدات على اصطحاب أقربائها من أجل المُشاركة الجماعية.

وشارك العنصر النسائي في تنظيم عملية إرشاد المواطنين لأرقام اللجان الخاصة بهم بتواجدهن خارج اللجان بأجهزة الحاسب الآلي المحمول المُوصل بالإنترنت.

ومن المُنتظر أن تشهد الساعات المُقبلة تزايدًا في أعداد المُقبلين على اللجان في اليوم الأخير من الانتخابات.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 أقيما داخل مصر على مدار 3 أيام بدأت أمس أول الأحد حتى اليوم الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.