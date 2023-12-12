مؤشرات الأسهم الأوروبية ترتفع قبيل بيانات التضخم

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع شعور المستثمرين بالارتياح من بيانات نمو الأجور في المملكة المتحدة التي جاءت أضعف من المتوقع ووسط ترقب لتقرير رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة سيُنشر في وقت لاحق اليوم.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0814 بتوقيت غرينتش ويتجه لتسجيل مكاسب لليوم الثالث على التوالي.

وتباطأ نمو الأجور في بريطانيا بأكثر من المتوقع خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية أكتوبر، مما دعم ارتفاعا 0.4 بالمئة للمؤشر الرئيسي في بريطانيا.

يأتي هذا وسط حالة من الترقب لتقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر نشره عند الساعة 1330 بتوقيت غرينتش، كما سيبدأ اليوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اجتماعا حول السياسة يستمر على مدار يومين.

وتصدر المؤشر الفرعي لقطاع الاتصالات التراجعات متأثرا بانخفاض سهم نوكيا بنسبة 2.1 بالمئة، بعدما عدلت الشركة الفنلندية لتصنيع معدات الاتصالات هدف هامش التشغيل المقابل لعام 2026 بالخفض.

البورصة المصرية تربح 8.5 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء بصورة جماعية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 8.5 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 1.624.1 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوي 24296 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.2%

تراجع مؤشر إيجي أكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 1%.