الأسهم الأمريكية تغلق عند أعلى مستوياتها لهذا العام

سجلت الأسهم الأمريكية مكاسب متواضعة خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، لكنها تمكنت من الإغلاق عند مستويات مرتفعة جديدة لهذا العام قبيل صدور بيانات عن التضخم هذا الأسبوع، وكذلك إعلان سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) التي ستؤثر بقوة على توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة.

الأسهم الأمريكية

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 18.52 نقطة أو ما يعادل نسبة 0.40% ليصل إلى 4622.89 نقطة عند الإغلاق .

في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع فى أسواق الأسهم الأمريكية بمواقع 29.87 نقطة أو بنسبة 0.21% ليصل إلى 14433.85 نقطة.

كما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 158.97 نقطة أو بنسبة 0.44% ليصل إلى 36406.84 نقطة.

وتشير توقعات واسعة النطاق إلى أن الفيدرالي الأميركي سيبقي الفائدة بدون تغيير عند أعلى مستوياتها في عقدين.

الأسهم اليابانية : نيكاي يقلص مكاسبه مع تلاشي توقعات رفع الفائدة

الأسهم اليابانية

سجل المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية مكاسب متواضعة خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، وسط تلاشي التوقعات بتحرك وشيك من جانب بنك اليابان في اجتماع السياسة المقرر الأسبوع المقبل.

وأنهى نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية تداولات، اليوم، مرتفعا 0.16% عند 32843.70 نقطة، ليسجل مكاسب لليوم الثاني على التوالي. وقفز المؤشر 1.16% عند الفتح لكنه قلص المكاسب بشكل مطرد مع ارتفاع الين. ويضر ارتفاع الين بتوقعات الأرباح للعديد من أسهم الشركات المدرجة على المؤشر وتصدر منتجاتها.

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية فخسر 0.23% خلال اليوم، متأثرا بارتفاع أسهم شركات التمويل وسط مخاوف بشأن استمرار أسعار الفائدة المنخفضة لفترة طويلة.

ودعمت أسهم شركات الرقائق ذات الوزن الثقيل بقاء المؤشر نيكاي في المنطقة الموجبة، رغم انخفاض 137 من مكوناته البالغ عددها 225 مقابل ارتفاع 86 واستقرار سهمين.

وحصلت أسهم التقنيات الفائقة على دعم من الأداء القوي لنظيراتها الأميركية خلال الليل، مما دفع قطاع التكنولوجيا لقمة المؤشر نيكاي.

وكان مؤشر شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق الداعم الأكبر للمؤشر نيكاي إذ أضاف وحده 34 نقطة بعد ارتفاعه 1.48%. وكان سهم رينيساس إلكترونيكس الرابح الأكبر بالنسبة المئوية على المؤشر بقفزة 4.37%.