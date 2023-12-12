الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

توتنهام يجدد عقد نجمه بشكل رسمي

توتنهام
توتنهام

أعلن نادي توتنهام  هوتسبير الإنجليزي تجديد عقد لاعبه ديستيني أودوجي بشكل رسمي حتى صف 2023.

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توتنهام يقسو على نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي

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توتنهام يتقدم على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

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تشكيل نيوكاسل لموقعة توتنهام في الدوري الإنجليزي


أضاف نادي توتنهام في بيانه الرسمي: يعلن النادي أن ديستيني أودوجي قد وقع عقدًا جديدًا حتى صيف 2030.
وتابع البيان أن أودوجي وقع عقدا مع النادي اللندني لأول مرة مرة قادما من أودينيزي في أغسطس 2022، قبل أن يعود إلى فريقه الإيطالي على سبيل الإعارة خلال موسم 2022/23.
وواصل أن لاعبه صاحب الـ21 عاما أحرز هدفه الأول مع توتنهام في فوزهم على نيوكاسل برباعية مقابل هدف في شهر ديسمبر من عام 2023.
وتابع بيان النادي أنه بعد سلسلة رائعة من العروض، حصل اللاعب ديستني على أول استدعاء له مع منتخب إيطاليا الأول في أكتوبر الماضي، وظهر لأول مرة في الشهر نفسه ضد مالطا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024.
 

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