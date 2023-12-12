توتنهام يجدد عقد نجمه بشكل رسمي

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي تجديد عقد لاعبه ديستيني أودوجي بشكل رسمي حتى صف 2023.



أضاف نادي توتنهام في بيانه الرسمي: يعلن النادي أن ديستيني أودوجي قد وقع عقدًا جديدًا حتى صيف 2030.

وتابع البيان أن أودوجي وقع عقدا مع النادي اللندني لأول مرة مرة قادما من أودينيزي في أغسطس 2022، قبل أن يعود إلى فريقه الإيطالي على سبيل الإعارة خلال موسم 2022/23.

وواصل أن لاعبه صاحب الـ21 عاما أحرز هدفه الأول مع توتنهام في فوزهم على نيوكاسل برباعية مقابل هدف في شهر ديسمبر من عام 2023.

وتابع بيان النادي أنه بعد سلسلة رائعة من العروض، حصل اللاعب ديستني على أول استدعاء له مع منتخب إيطاليا الأول في أكتوبر الماضي، وظهر لأول مرة في الشهر نفسه ضد مالطا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024.

