توتنهام يقسو على نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي

حقق توتنهام فوزًا كبيرًا على نظيره نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4/1، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف التقدم في المباراة لتوتنهام عن طريق اللاعب ديستيني أودوجي في الدقيقة 26 من عمر الأول من المباراة، فيما أضاف زميله الدولي البرازيلي ريتشارليسون الهدف الثاني في الدقيقة 38 من المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم السبيرز بنتيجة 2/0.

وعاد اللاعب البرازيلي ريتشارليسون لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني والمباراة، فيما سجل سون هيونج مين الهدف الرابع في الدقيقة 85 من ضربة جزاء.

بينما أحرز جويلاينتون كاسيو دي ليرا هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بفوز توتنهام 4/1.

بهذا الفوز يرتفع رصيد توتنهام للنقطة 30 في المركز الخامس بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يتجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة الـ 26 في المركز السابع.

وكان الجهاز الفني لتوتنهام قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، بن دايفيز، ديستني أودوجي.

خط الوسط: بيسوما، برينان جونسون، بابا سار.

الهجوم: ديجان كولوسيفسكي، سون هيونج مين، ريتشارليسون