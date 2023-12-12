في حب مصر.. مشاركات للأطفال والشباب في العملية الانتخابية

شهدت لجان الانتخابات الرئاسية بقري ومدن محافظة المنوفية، تزايد أعداد الناخبين في الساعات الأخيرة من اليوم الثالث والأخير، وذلك للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية داخل صناديق الاقتراع، حيث شاركت الأطفال و النساء و كبار السن في العملية الانتخابية من قري منيل جويدة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية ، وكان من بين هؤلاء الطفل محمد أحمد محمد المشارك في الاستحقاق الدستوري مع والده .

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مساء اليوم الثلاثاء، من داخل غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، سير العملية الانتخابية في ثاني أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.