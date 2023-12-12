"الدي جي" يشعل احتفالات المواطنين بالانتخابات الرئاسية 2024

اعرب محمد موسى مسئول الدجى امام اللجان الانتخابية بالجامعة العمالية في مدينة نصر، عن سعادته بمشاركة المواطنين، قائلا: الأغاني الوطنيه بتشجع الناس على الانتخابات، ومن حب المصريين فى بلدهم بيرددوا الاغانى وبتحمسهم اكتر، وفى الانتخابات كان فى اعداد كبيره بتشارك فى حبا فى بلدهم وعلشان شيفين ان بكره افضل.

جاء ذلك وسط تكثيفات امنية مشددة من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبا لاندلاع أي أعمال شغب قد تعكر صفو الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك وسط تكثيفات امنية مشددة من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبا لاندلاع أي أعمال شغب قد تعكر صفو الانتخابات الرئاسية. يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من الاحد حتى بعد اليوم الثلاثاء



وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري. وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.