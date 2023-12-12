ايقاف التصويت بانتخابات الرئاسة لبدء راحة القضاة بلجان منطقتي المنيل ومصر القديمة

اغلقت قبل قليل، لجان اقتراع منطقتي المنيل ومصر القديمة لمدة ساعة استراحة للقضاة، وذلك في اليوم الاخير من انتخابات الرئاسة.

وشهدت لحان منطقتي المنيل ومصر القديمة، اليوم اقبال كثيف من المواطنين للادلاء باصواتهم والذين حرصوا على ممارسة حقهم الدستوري وانتخاب رئيسهم وسط اجواء من الفرحة والسرور مع الاهل والاصدقاء.

وشهدت اللجان توافد عدد كبير من الناخبين أمام الأبواب منتظرين انتهاء فترة الراحة للبدء في التصويت فى اليوم الثالث والأخير لانتخابات الرئاسة.

يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من الاحد حتى اليوم الثلاثاء.

وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.