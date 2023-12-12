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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طائرة المقاولون يهزم بنها في بطولة الجمهورية

فريق المقاولون للكرة
فريق المقاولون للكرة الطائرة لتحت ١٧ عاما

فاز  فريق المقاولون للكرة الطائرة  لتحت ١٧ عاما  على فريق بنها بملعبه بنتيجة ٣ / ١ وذلك في إطار مباريات بطولة الجمهورية 2006.
 

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تشكيل الجهاز الفني:


المدير الفني كابتن/ أحمد جوده 
مدرب الفريق  كابتن/ أحمد عبد الخالق 
إداري ك حسام الدين محمد.

في سياق آخر، أنتصر المقاولون العرب  على مركز شباب الجزيرة مواليد 2009 بنتيجة 57/41 في بطولة الجمهورية للكرة الطائرة. 

فيما فاز فريق المقاولون على الجزيرة بنتيجة 42/38 ذلك ضمن منافسات بطولة الجمهورية لليد.
ويقود الفرق ك / حازم حجاج - ك / كريم فرج- ك / شادي- مدير فني ك / عادل محمود. 
 

المقاولون يهزم بتروسبورت

بينما أنتصر فريق نادي المقاولون العرب لكرة اليد على نادي القطامية بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الجمهورية لمواليد 2011، بنتيجة 19/55 والتي جمعت بينهما على ملاعب النادي، وشهد اللقاء تألق الذئاب، ونجحوا في الصعود إلى نهائي بطولة الجمهورية.
يدرب الفريق كابتن / فضل الله معتصم، ومدير فني كابتن / عادل محمود.
 

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