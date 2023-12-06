الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هيثم شعبان يعلن تشكيل الداخلية لمواجهة المقاولون العرب

هيثم شعبان
هيثم شعبان

أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة المقاولون العرب، بعد قليل على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

txt

هيثم شعبان :الانضباط الفني أهم مكاسب مباراة البلدية في الدوري الممتاز

txt

هيثم شعبان يعلن تشكيل الداخلية لمباراة بلدية المحلة بالدوري

وجاء تشكيل الداخلية على النحو التالي: 

حراسة المرمى : محمود الزنقلي 

خط الدفاع : كريم يحيى - أحمد عماد - محمد عطوة - إيهاب سمير 

خط الوسط : ألان كامبادي - محمد شداد - محمود حسونة - محمود عبد العزيز 

خط الهجوم : أحمد سيد غريب - مهاب ياسر

الجريدة الورقية