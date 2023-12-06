هيثم شعبان يعلن تشكيل الداخلية لمواجهة المقاولون العرب

أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة المقاولون العرب، بعد قليل على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الداخلية على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمود الزنقلي

خط الدفاع : كريم يحيى - أحمد عماد - محمد عطوة - إيهاب سمير

خط الوسط : ألان كامبادي - محمد شداد - محمود حسونة - محمود عبد العزيز

خط الهجوم : أحمد سيد غريب - مهاب ياسر