الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون يهزم فيوتشر في بطولة الجمهورية 2008

المقاولون وزد
المقاولون وزد

فاز فريق المقاولون العرب على فريق نادي فيوتشر بهدف نظيف في بطولة الجمهورية لمواليد 2008.

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المقاولون يحقق ذهبية كأس الجمباز

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المقاولون العرب يحقق العلامة الكاملة في بطولة الجمهورية لليد



أحرز هدف المباراة محمد رضا كوكو في الدقيقة 23 من الشوط الأول ، وذلك في إطار فعاليات بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.

يقود الفريق المدير الفني الكابتن سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق الكابتن أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى الكابتن محمد سلامه ، ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمود عبد الحليم والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق والكابتن أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب.
 

المقاولون يحقق ذهبية كأس الجمباز


حصد لاعب نادي المقاولون العرب الرياضي، مروان محمود الميدالية الذهبية والترتيت السادس على الجمهورية بمرحلة تحت 12سنة فردي رجال في بطولة كأس مصر للجمباز الايروبيك للموسم الرياضي 2024 -2023 والتي أقيمت في صالة المجلس القومي للشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.
 يتكون الجهاز الفني من :-
-كابتن أحمد شاكر مدير فني .
-كابتن محمود شاكر مدرب عام .
-كابتن عبدالرحمن مرعي مدرب الفريق .
-كابتن احمد عاطف.
الجهاز الاداري :-
أ/مروه كمال.
 

المقاولون العرب يحقق العلامة الكاملة في ناشئي يد


نجح فريق المقاولون العرب لمواليد 2006 في الفوز على فريق نادي شامبيون 29 / 26 في إطار فعاليات بطولة الجمهورية لكرة اليد، على ملاعب نادي المقاولون العرب.
ويقود مدربي الفريق الكابتن تامر مدبولي، الكابتن أحمد أبوشادي، وقيادة المدير الفني كابتن عادل محمود.
 

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