رئيس اتحاد عمال مصر يتفقد غرفة عمليات نقابة البترول

قال محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، إن عمال مصر، بجميع محافظات الجمهورية، يسطّرون ملحمة وطنية بالاحتشاد أمام لجان الانتخابات فى مظهر حضارى يليق بمصر وتاريخها وحضارتها، مؤكدا أن تلك الحشود الغفيرة، رسالة للعالم بأن المصريين يقدمون نموذجا فى الممارسة الديمقراطية، وأنهم على قلب رجل واحد، للحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية.

وأكد رئيس عمال مصر أن المشاركة الكثيفة فى الانتخابات الرئاسية، من جميع طوائف الشعب المصري، دليل قوى على مدى وعى الشعب المصرى، بأهمية هذا الاستحقاق الدستورى، وبحجم المخاطر التى تهدد الأمن القومى.

رئيس عمال مصر: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى

وأضاف رئيس عمال مصر أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى، وعلى جميع المواطنين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والمجتمعية المشاركة فى هذا العرس الديمقراطى، الذى يتابعه العالم، من خلال وسائل الإعلام والمنظمات الدولية.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس عمال مصر لغرفه عمليات النقابة العامة للعاملين بالبترول، بنادى بتروسبوت، لمتابعه التصويت في انتخابات الرئاسه في يومها الثالث، ومتابعة اجراءات التصويت وحشد العاملين للمشاركه في الانتخابات



