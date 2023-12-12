مصطفى بكري: الانتخابات الرئاسية تجري في حرية وديمقراطية

كشف الإعلامي مصطفى بكري، أن كل التقارير الدولية والتغطية الإخبارية العالمية تؤكد على الزخم ونزاهة الانتخابات الرئاسية.



ولفت بكري خلال التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، على قناة صدى البلد، أن الانتخابات تجري في إطار من الحرية والديمقراطية والمشاركة والمسئولية.



وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك أداء رفيع المستوى من قوات الشرطة المصرية التي باتت وحدها مسئولة عن الإشراف الأمني وحراسة اللجان الانتخابية.



واستطرد الإعلامي مصطفى بكري: كل التقدير والشكر للشرطة المصرية بداية من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي يتابع ويتجول بنفسه ومتواجد في غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024



من جهة أخرى، توقع الدكتور منجي بدر، الوزير المفوض السابق بجامعة الدول العربية، ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نسبة المشاركة خلال أول يومين من الاقتراع تجاوزت 45%.



وأوضح قلناة صدى البلد، أنه وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات فإن نسبة المشاركة المعلنة حتى أمس تتعلق بالداخل فقط دون الخارج، مضيفا أنه إذا أضيفت أصوات الخارج إلى الداخل فإن النسبة سترتفع لتصل إلى 48% ومع إضافة أصوات اليوم الثالث فإن النسبة ستتجاوز 50%.



كما توقع الوزير المفوض السابق بجامعة الدول العربية، عدم غلق المقار الانتخابية اليوم إلا في حدود الساعة الثانية عشر منتصف الليل، لذلك ستبدأ عمليات الفرز اعتبارا من الغد.