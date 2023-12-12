ندوة طلابية لمواجهة التطرف الفكري بحضور المفتي في جامعة حلوان الخميس

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة حلوان ندوة ولقاء مفتوح مع طلاب الجامعة للتوعية بالقضايا الدينية والمجتمعية التي تهم المجتمع، يوم الخميس المقبل، بعنوان "الشباب والتحصين ضد المخاطر الفكرية والسلوكية"، بحضور الإمام الأكبر الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية.

وتقام فعاليات الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتقام الندوة تحت إشراف كل من الدكتور محمد حلمي رائد الأسرة، والدكتورة بسنت سيد نائب رائد الأسرة، وياسر الجبالي مسؤول الأسرة، ومحمد جاد مديرعام إدارة رعاية الشباب بالجامعة.

فريق جامعة حلوان يحصد مراكز متقدمة في بطولة الريشة الطائرة

شاركت جامعة حلوان في بطولة الريشة الطائرة للجامعات المصرية التي أقيمت بالجامعة الأمريكية ضمن بطولات الدورة الـ51 "دورة الشهيد الرفاعي".

وجاءت المشاركة بدعم ورعاية من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وحصلت الجامعة على: المركز الثالث فرق طلبة: عبد الرحمن يوسف محمد، سيف الدين زكي درويش، محمد أشرف أحمد، والمركز الثالث فرق طالبات: يارا أحمد فؤاد، سهيلة علي عبدالمجيد، أميرة حسام الدين حسن، والمركز الثالث زوجي طالبات: يارا أحمد فؤاد، سهيلة علي عبدالمجيد.

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن فخره واعتزازه بما حققه فريق الجامعة من إنجازات في هذه البطولة، مؤكدًا على أهمية دعم ممارسة الأنشطة الرياضية وصقل المواهب، وحرص الجامعة الدائم على تشجيع الطالبات على ممارسة مختلف الرياضات.

بينما أشرف على الفريق فنيًا كل من: الدكتور إبراهيم عطية مشرف طلبة، الدكتورة مؤمنة محمود مشرفة طالبات، الدكتور عمرو السيد .