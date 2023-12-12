فريق جامعة حلوان يحصد المراكز الأولى ببطولة الريشة الطائرة

شاركت جامعة حلوان في بطولة الريشة الطائرة للجامعات المصرية التي أقيمت بالجامعة الأمريكية ضمن بطولات الدورة الحادية والخميس "دورة الشهيد الرفاعي".

وجاءت المشاركة بدعم ورعاية من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أسماء الفائزين في جامعة حلوان

وحصلت جامعة حلوان على:

المركز الثالث: فرق طلبة:( عبدالرحمن يوسف محمد، سيف الدين زكي درويش، محمد أشرف أحمد)

المركز الثالث: فرق طالبات: ( يارا أحمد فؤاد، سهيلة علي عبدالمجيد، أميرة حسام الدين حسن)

المركز الثالث: زوجي طالبات: ( يارا أحمد فؤاد، سهيلة علي عبدالمجيد)

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن فخره واعتزازه بما حققه فريق الجامعة من إنجازات في هذه البطولة، مؤكدًا أهمية دعم ممارسة الأنشطة الرياضية وصقل المواهب، وحرص الجامعة الدائم على تشجيع الطالبات على ممارسة مختلف الرياضات.

وجاءت المشاركة المشرفة من جامعة حلوان تحت إشراف كل من: هشام رفعت أمين عام جامعة حلوان المساعد، ومحمد السيد جاد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأيمن عبدالعزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.

وأشرف على الفريق فنيًا كل من: الدكتور إبراهيم عطية مشرف طلبة، الدكتورة مؤمنة محمود مشرفة طالبات، الدكتور عمرو السيد .

احتشاد طلاب جامعة حلوان في الانتخابات الرئاسية

احتشد طلاب وطالبات المدن الجامعية في جامعة حلوان، اليوم الإثنين، للتوجه إلى لجان الاقتراع بلجنة المغتربين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.

ورفع الطلاب الأعلام المصرية وسط هتافات حماسية داعية للمشاركة، مُقدمين نموذجًا مشرفًا أمام العالم على الوعي الكامل والانتماء الوطني.

وقامت جامعة حلوان بتخصيص عدد من الباصات لنقل الطلاب، تيسيرًا عليهم للوصول لمقار اللجان والإدلاء بأصواتهم، ضمن حملتها التوعوية لتشجيع المشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بأن الإقبال الكثيف والمشاركة الفاعلة من منتسبي الجامعة يؤكد وعي الطلاب ودعمهم الكامل لمستقبل مصر.