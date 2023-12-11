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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس جامعة حلوان يجري جولة تفقدية لكليتي العلوم والتجارة

جولة من تفقد رئيس
جولة من تفقد رئيس جامعة حلوان

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لكلية العلوم؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية. 

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وكان فى استقباله الدكتور مجدي الحجري عميد الكلية ووكلاء الكلية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والاطلاع على التطويرات الحديثة بالكلية.

وتفقد رئيس جامعة حلوان قاعات التدريس والمعامل، في إطار اهتمام الجامعة بمتابعة أعمال التحديث وفق الخطة الشاملة التي وضعتها الجامعة لرفع كفاءة البنية التحتية.

كما قام رئيس جامعة حلوان بزيارة تفقدية لكلية التجارة وإدارة الأعمال، حيث التقى بالدكتور جمال علي عميد الكلية، واطلع على آخر المستجدات بشأن الاختبارات الإلكترونية بالكلية.

خطة العمل في جامعة حلوان 

وأكد رئيس جامعة حلوان أن الجامعة وضعت آليات للعمل بجدية من أول يوم دراسي، والعمل على تفعيل خطة الأنشطة الطلابية، كما تفقد منشآت الجامعة واللاندسكيب الداخلي.

ورافق رئيس جامعة حلوان في جولته محمد ناصر أمين عام الجامعة، وهشام رفعت، والدكتورة مها عبد الرحيم، وفريدة محمد هاشم أمناء الجامعة المساعدين، وطارق على مدير عام  مكتب رئيس الجامعة.

احتشاد طلاب جامعة حلوان للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

احتشد طلاب وطالبات المدن الجامعية في جامعة حلوان،  اليوم الإثنين، للتوجه إلى لجان الاقتراع بلجنة المغتربين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.

ورفع الطلاب الأعلام المصرية وسط هتافات حماسية داعية للمشاركة، مُقدمين نموذجًا مشرفًا أمام العالم على الوعي الكامل والانتماء الوطني.

وقامت جامعة حلوان بتخصيص عدد من الباصات لنقل الطلاب، تيسيرًا عليهم للوصول لمقار اللجان والإدلاء بأصواتهم، ضمن حملتها التوعوية لتشجيع المشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

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