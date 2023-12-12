سوزان نجم الدين تستفز الحاضرين بإطلالة جريئة في عزاء شقيق أحمد حلمي|صور

تلقى الفنان أحمد حلمي وأسرته عزاء شقيقه خالد، وهو الأخ الأكبر له، يوم الأحد من الأسبوع الجاري، وتوافد العديد من الفنانين والمشاهير، لتعم حالة من الحزن والصدمة من فقدان عزيز آخر، ووسط تلك المشاعر، لفتت الأنظار الممثلة السورية سوزان نجم الدين أثناء حضورها العزاء بملابس جريئة، ما جعلها محل جدل وسط رواد السوشيال ميديا.

سوزان نجم الدين تثير الجدل في عزاء شقيق أحمد حلمي

وظهرت الفانة سوزان نجم الدين بملابس جريئة، مرتدية جمبسوت مجسم باللون الأسود اللامع، وبصيحة الأوف شولدر (مكشوف الأكتاف)، مما أثارت الجدل باختيارها الذي رأى البعض أنها تتعمد ذلك للفت الانتباه، وآخرون رأوا أنها لم تقدر المكان التي تتواجد فيه والحاله العامة.

سوزان نجم الدين في عزاء شقيق أحمد حلمي

وعلقت شرطة الموضة على إطلالتها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "سوزان نجم الدين في عزاء شقيق أحمد حلمي.. هل برأيكم الشيء يلي لابسته مناسب تحضر فيه عزاء ؟.. هل معقولة ماعندها غير هل قطعه بالون الأسود بخزانتها ؟.. هل برأيكم متقصده تعمل شو بالعزاء؟.. الأسئلة كثيرة والكارثة واحدة".

من هو شقيق أحمد حلمي الراحل

خالد حلمي هو الأخ الأكبر للفنان أحمد حلمي، وكان يعمل مديرًا عامًا بالجهاز المركزي للمحاسبات، وقد أجرى جراحة قلب مفتوح مؤخرًا، وأصيب بأزمة قلبية، وتوفي قبل أن يتم نقله للمستشفى.

وشيعت جنازته في مسجد ناصر بمنطقة الفلل في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وسط حضور لافت من أهالي البلدة ونجوم الفن.

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق أحمد حلمي

وتلقى بعدها الفنان أحمد حلمي وأسرته العزاء في وفاة شقيقه خالد في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المصرية، وحرص نجوم الفن والإعلام والرياضة في مصر على تقديم واجب العزاء في شقيق أحمد حلمي، وكان من بينهم الممثل عمرو يوسف، محمد حماقي، محمد ثروت، أكرم حسني، ماجد المصري، محمد محمود عبد العزيز، هشام ماجد، ياسمين عبد العزيز، لبلبة، وتامر حبيب، شيري، أحمد فهمي وهنا الزاهد، بعد فترة قصيرة على إعلان طلاقهما، وريهام عبد الغفور، رغم تلقيها صدمة وفاة والدها إثر حادث تعرض له قبلها بساعات بسيطة.

ومن ناحية أخرى حرصت الفنانة منى زكي على مواساة زوجها في وفاة شقيقه، حيث حضرت مراسم تشييع الجثمان وانهارت أثناء مواساة زوجها وأفراد الأسرة بالمقابر.