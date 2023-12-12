وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية بالمدارس

أجرى وكيل التعليم بالوادي الجديد، المهندس سيد عبد العزيز عطية، جولة تفقدية لعدد من المدارس التي تستضيف مراكز اللجان الانتخابية. قام بالتأكد من سير العمل في هذه المدارس وتوفير جميع سبل الراحة للناخبين للتصويت.

وعبّر المهندس سيد عن شكره وتقديره للجميع على الاهتمام الذي لاحظه تجاه المشاركة الإيجابية في هذا العمل الديمقراطي والمساهمة الوطنية الرائعة في حب الوطن والانتماء إليه.

وقدم وكيل التعليم بالوادي الجديد توجيهاته للفرق العاملة في المدارس ومقار اللجان الانتخابية، حثهم على ضرورة التعاون وتقديم أفضل الخدمات للناخبين. وأشاد بجهودهم المبذولة للحفاظ على سير العمل بسلاسة وتنظيم.

وأعرب عن امتنانه وتقديره للمشاركة الإيجابية والحرص الذي لاحظه من قبل الجميع تجاه هذا العمل الديمقراطي الهام. وأكد أهمية دور المواطنين في إبداء آرائهم وتعزيز قوة الديمقراطية في الوطن.

ولا يمكن الإغفال عن رؤية المهندس سيد عبد العزيز عطية لتحقيق تعليم عالي الجودة في الوادي الجديد. حيث يسعى لتوفير بيئة تعليمية محفزة ومتطورة تدعم التفوق الأكاديمي وتنمية القدرات الإبداعية للطلاب. وقد تجلى هذا الرؤية في الجولة التفقدية التي أجراها للمدارس، حيث راجع حالة البنية التحتية وتوفر الإمكانيات التعليمية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

بهذا التوجيه الحكيم والجهود المستمرة، يتوقع أن يشهد قطاع التعليم في الوادي الجديد تطورًا ملحوظًا وتحقيق نتائج إيجابية في الأعوام القادمة. وهذا سيساهم في بناء جيل مثقف ومتعلم قادر على المساهمة في تنمية المجتمع وخدمة الوطن بطريقة أفضل.

وكيل التعليم بالوادي الجديد أثناء جولته التفقدية

وكيل التعليم بالوادي الجديد أثناء جولته التفقدية

وكيل التعليم بالوادي الجديد أثناء جولته التفقدية

وكيل التعليم بالوادي الجديد أثناء جولته التفقدية

وكيل التعليم بالوادي الجديد أثناء جولته التفقدية