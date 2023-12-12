إقبال كثيف من الشباب والمرأة في لجان التصويت بالسيدة زينب

شهدت لجان التصويت في منطقة السيدة زينب اقبال كثيف من المواطنين في اليوم الثالث من انتخابات رئاسة الجمهورية وتصدر الشباب والمراة المشهد في الحضور الانتخابي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم اليوم

من أجل الإدلاء بأصواتهم.

فيما يستمر توافد المواطنين بشكل كثيف على لجان منطقة الخليفة والمقطم الإدلاء بأصواتهم وحرص عدد من المواطنين على رفع علم مصر أمام لجان التصويت .

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تابع بدء فتح لجان التصويت فى اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية التى تجرى فى الفترة من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر الجارى وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة أحياء العاصمة من خلال غرفة العمليات المركزية التى تم اقامتها داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية لخدمات الطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد وممثلى كافة الجهات المعنية بالانتخابات .

وأكد محافظ القاهرة بدء التصويت فى كافة لجان العاصمة دون معوقات مع توافد المواطنين انتظارًا للادلاء بأصواتهم قبل بدء فتح اللجان بمدة طويلة مشيرًا إلى وجود تنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية .

ويبلغ عدد الناخبين بالقاهرة حوالى 8236761 ناخب موزعون علي ٤٥ لجنة عامة بها ٩٦١ لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركز انتخابى ، بالاضافة إلى 58 لجنة للوافدين .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة التى تمت اقامتها برئاسة السكرتير العام لمتابعة العملية الانتخابية لم تتلق أى شكاوى خلال اليومين الماضيين .

وأكد محافظ القاهرة استمرار رفع حالة الطوارىء بكافة أجهزة المحافظة مشيرًا إلى أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات .

وأكد محافظ القاهرة انه تم مراجعة كافة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها قبل بدء الانتخابات ، ويتم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين كافة المقار الانتخابية، مع استمرار متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية للمقار طوال أيام الانتخابات ورفع أي إشغالات ورفع كفاءة الإنارة والنظافة بها بصورة دورية .

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم توفير حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع ، وتوفير طفايات الحريق ومراجعة وسائل الاطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية ، وتوفير مصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية ، كما تم توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه.

وأكد محافظ القاهرة أن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الاستعداد بالمستشفيات وتم التنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ. كما قامت هيئة النقل العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة للدفع بالعدد الكافى من الاتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باستمرار متابعة محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.