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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

نادي سينما أوبرا الاسكندرية يحتفى بالتشكيلى محمد شاكر

الفنان التشكيلي د.محمد
الفنان التشكيلي د.محمد شاكر

 في إطار التعاون بين دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، والمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، يعرض نادى سينما اوبرا الاسكندرية الفيلم التسجيلي "اصل الحكاية" والذى يتناول مسيرة التشكيلى الكبير "محمد شاكر" .

موعد ندوة تكريم الفنان التشكيلي د. محمد شاكر

ويعقبه ندوه بحضوره ومشاركة كل من المخرجة سهام عبد المنعم ، الدكتور يسري الجمل ، الدكتورة ايمان الجمل ومدير التصوير محسن أحمد ويديرها الناقد السينمائي احمد عسر وذلك في السابعة مساء الاربعاء ١٣ ديسمبر على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " .

 يذكر أن الفنان الدكتور محمد شاكر شغل منصب عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية سابقا ، حصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية وشهادات التقدير والميداليات منها جائزة معرض شنغهاى فى عيون فنانى العالم بالصين عام 2002 وله مقتنيات فنية فى مصر ودول العالم منها فرنسا، أمريكا، إنجلترا، كندا، البحرين ، المغرب، الامارات العربية والسعودية

نبذة عن مبنى دار الأوبرا


دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.

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