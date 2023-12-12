بين مصر وفلسطين.. مزيج من الراب والروك في مهرجان أم الإمارات

تشهد فعاليات مهرجان أم الإمارات مزيج غنائي خاص بين الراب والروك العربي ، حيث يستضيف في نهاية ديسمبر الرابر الأردني الشهير الفرعي والفريق الغنائي المصر" كايروكي".

موعد حفل كايروكي والفرعي في مهرجان أم الإمارات

ومن المقرر ان يقام الحفل الذي يجمع “كايروكي والفرعي” في 30 ديسمبر الجاري على أحد مسارح العاصمة أبو ظبي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

الحفل الأول من فعاليات مهرجان أم الإمارات

استضافت ليالي مهرجان أم الإمارات الأسبوع الماضي أولى الحفلات التي جمعت بين الفنان رامي صبري والفنانة نانسي عجرم، والتي شهدت حضور كامل العدد وتوزيعات موسيقية جديدة لبعض الأغاني.

نبذة عن مهرجان أم الإمارات

يُقدِّم المهرجان، الذي تُنظِّمه دائرة السياحة والثقافة أبو ظبي ، عروضاً فنية وفنانين عالميين وجولات كرنفال، ويتيح شراء مجموعة من الأزياء والإكسسوارات ومنتجات التجميل، إضافة إلى أطباق ومأكولات متنوِّعة من مطابخ العالم. وتتمحور النسخة السابقة من المهرجان حول موضوعٍ مستوحى من فترة الرخاء في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ليتجاوب مع مشاعر الحنين إلى الماضي لدى زوّاره بنظرة من المستقبل.

أماكن فعاليات مهرجان أم الإمارات

تتوزَّع فعاليات مهرجان أم الإمارات في هذه الدورة على أربع مناطق، هي منطقة التسلية، ومنطقة التشويق، ومنطقة الترفيه، وحي التسوُّق والتذوُّق، ويُقدَّم فيها مزيجٌ من التجارب المحلية والعالمية في التسوُّق، ليستمع الزوّار بمجموعة غنية من الأطعمة والمشروبات، وأنشطة متنوِّعة، تشمل جولات المتنزهات الترفيهية، وورش العمل الإبداعية العملية، والتجارب التفاعلية للألعاب الواقعية والواقع الافتراضي. وتناسب أنشطة المهرجان مختلف الأعمار، مثل اللعب في غرف الهروب، ومغامرات ألعاب الفيديو، ومنافسات كرة السلة، ومضمار سباقات سيارات الجيب، وحلبة التزلُّج وغيرها.