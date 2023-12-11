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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

60 عامًا من الغناء.. تكريم ضخم لـ محمد عبده في موسم الرياض

محمد عبده
محمد عبده

يتمم عام 2023 رقم 60 في المسيرة الفنية الضخمة لفنان العرب محمد عبده، حيث تحتفل السعودية بمشواره الغنائي في ليلتين من طراز غناء خاص للاحتفال باليوبيل الماسي له.

موعد تكريم محمد عبده في موسم الرياض 2023

كان قد أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية،  في وقتٍ سابق عن موعد الاحتفال حيث سيقام ليلتان متتاليتان 29 30 ديسمبر الجاري فيهما باقة من أجمل ماغنى محمد عبده.

 

 

 

ومن المقرر ان يقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 المستمرة في فعالياتها المميزة على المستوى الغناء والترفيه وكافة الانشطة الاجتماعية والثقافية.

 

 

محمد عبده من مواليد 12 يونيو 1949 في محافظة الدرب بمنطقة جازان بالسعودية، بدأ مسيرته الغنائية في عام1961 في سن مبكر وهو طالب في إحدى المعاهد الصناعية بجدة، واكتشفه عباس فائق غزاوي حينما غنى في البرنامج الإذاعي “بابا عباس”.

 

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

 

يقام مهرجان بدل بيست الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، الذي أعلنه آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله.. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

 

 تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

 

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”. 

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.

 

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موعد ومكان حفل نسمة عبد العزيز

 

 

 

 

 

 

 

 

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الجريدة الورقية